La 46e cérémonie des César du cinéma, organisée par l'Académie des arts et techniques du cinéma, s'est déroulée à Paris, à l'Olympia (et non, comme habituellement, à la salle Pleyel), le 12 mars 2021 et a récompensé les films sortis en France en 2020. Cette année ayant été marquée par la fermeture des salles de cinéma à cause de la pandémie de Covid-19, la cérémonie a rendu « hommage à ceux qui, au cours de l'année 2020, ont sorti leurs films malgré les incertitudes et les obstacles ».



Elle fut présidée par Roschdy Zem et présentée par Marina Foïs, tandis que les sketches étaient écrits par Laurent Lafitte et Blanche Gardin.



Pour capter la soirée diffusée sur Canal+, Tristan Carné succéda à Jérôme Revon, aux commandes de l'émission depuis une vingtaine d'années.



Cette année, le mode de visionnage des films éligibles était modifié, le César du public supprimé, le César d'honneur attribué pendant la cérémonie et un nouveau César apparaissait : le César anniversaire.