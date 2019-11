Abdelwaheb Sefsaf, un musicien conteur

Dans les années 80, chez les parents d’Abdelwaheb Sefsaf, kabyles immigrés à Saint-Etienne, la radio diffuse les voix de la variété algérienne et la télé, celle du journaliste français Michel Polac. Les pieds ici, le cœur là-bas, le couple fantasme le retour en Algérie dans la maison qu’il fait construire. À l’occasion du mariage de Wahid, l’un de leurs dix enfants, on se tasse dans une estafette et on s’élance vers les terres natales. Le retour à la mère-patrie tiendra-t-il ses promesses ? Dans ce récit-concert intime et politique, le chanteur Abdelwaheb Sefsaf – ancien leader du groupe Dézoriental – fait vibrer sa voix profonde au gré des chansons électro-orientales de ses complices les musiciens Georges Baux et Nestor Kéa. Un voyage dans le ressac de l’exil, pour dire que « partir, c’est ne jamais revenir.