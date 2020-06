" Ad Astra ", un film de James Gray

L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine, et notre place dans l'univers.



Un film de Science-Fiction intelligent, au casting de choix et à la réalisation soignée, que nous conseille vivement le Père Christian du Halgouët.