Alerte aux spoilers!

De quoi la peur des spoilers est-elle le symptôme pour tous les cinéphiles? Peut-on légitimement se sentir lassés de la profusion de twists de fin dans les scenarii actuels? Quand les renversements de fin sont-ils nés, quels sont les plus marquants de l'Histoire du cinéma?

Notre invité Mohamed Bouaouina, Journaliste et blogueur cinéma, évoque avec l'équipe, Nicolas, Thomas et Romaric, ce sujet foisonnant, avant de tenter l'expérience interdite: se faire raconter la fin d'un film à twist, avant de le regarder pour mardi prochain...

Cela changera t-il l'expérience du visionnage?