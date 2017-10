Alsace | Ciné débat autour du film Rivages

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Que peut bien vouloir dire vivre à la rue ? Depuis tant de temps et par tous les temps ?

Ils s’appellent Johnny, Monique, Jean-Luc. Ils comptent parmi les innombrables silhouettes anonymes qui hantent nos cités.

Et si on prenait le temps de nous arrêter auprès d’eux pour faire connaissance ? Histoire de reconnaître chacun dans sa singularité en allant au-delà des clichés qui collent à leur peau. Et qui nous empêchent de les voir tels qu’ils sont et deviennent, avec pour chacun ses rêves, ses blessures, ses amours, ses difficultés à traverser le plus ou moins sale temps donné à vivre. Partageant ainsi notre humanité commune.



Rivages, un film de Simone Fluhr produit par Dora Films sas

en coproduction avec Alsace 20 et Vosges Télévision, durée 74’



Y aller : vendredi 13 octobre à 20h 30 au Cinéma Rex de Ribeauvillé

