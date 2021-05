Anette de Leos Carax ouvre cannes 2021

Cannes 2021, présidé par spike LEE en juillet, ouvrira le feu des yeux avec un film déjà attendu.

Plus de 10 ans après HOLLY MOTORS, le poète et énigmatique réalisateur CARAX revient avec son premier film tourné aux USA, avec Marion Cotillard.

ANETTE, on ne pouvait faire meilleur choix, pour donner envie de voir sur grand écran du cinéma !

On attend la suite de la sélection, si elle est de cet acabit, on demande à avoir le virus du cinéphile !