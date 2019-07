Années 80, les studios Disney dans la tourmente

Télévision, changement d'époque et concurrence accrue, les dirigeants des studios Disney ont dû faire face à de nombreux défis pour péréniser leur public. Cette émission se plonge dans les musiques des films de Disney des année 80, période où les studios se cherchaient une ligne directrice.

Au programme : Le trou noir de John Barry, Le dragon du lac de feu d'Alex North, Tron de Wendy Carlos, La nuit de l'évasion de Jerry Godsmith, Taram et le chaudron magique d'Elmer Bernstein et ui a peur de Roger Rabbit d'Alan Silvestri