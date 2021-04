Assassin's Creed (2016) de Justin Kurzel - Le désordre des Templiers

Adapation sur grand écran d'un jeu vidéo à succès, Assassin's Creed développe - entre voyage dans le temps et déterminisme génétique - une vision complotiste de l'histoire dans laquelle l'Eglise catholique - et particulièrement l'Ordre des Templiers - tient le mauvais rôle. A l'occasion de la critique de ce film, Jean-Marc Reichart et Laurent Verpoorten s'interrogent sur l'opportunité d'adapter à l'écran des jeux vidéos.