Astérix au cinéma

Graffiti cinéma évoque les aventures d'Astérix le gaulois et de ses amis sur grand écran: entre films d'animation et cinéma à gros budget, quelles réussites? Quelles frustrations? Peut-on adapter cet univers aussi foisonnant avec de vrais acteurs? Notre invité Christophe Vilan spécialiste BD répond également à ces questions, entre nos chroniques, les conseils lectures et les quiz!