Tous les jours à 13h10 et 18h10

Au fil de la vie est un rendez-vous quotidien avec la société bruxelloise : vie de l'Eglise, vie culturelle, vie associative. Au fil de la vie donne la parole à tous les acteurs de notre société. Le jeudi et vendredi : Cinecure : regard sur l'actualité cinématographique et sur une sélection de films qui sont projetés dans les salles, tout particulièrement ceux qui sont à l'affiche cette semaine et, de temps en temps, un rappel de l'un ou l'autre film toujours à l'affiche.