Bas fonds en Corée toujours

Un coup de pied dans la fourmilière du cinéma, hilarant, dérangeant et fort. Une palme méritée pour le génie coréen BONG JO WOO avec « Parasite »

Cela commence comme la palme de l'an dernier, une famille vit d’expédients dans un sous-sol coréen mais va par un stratagème, parasiter la maison la plus riche. Le bonheur n’a qu’un temps et va réveiller des situations où se mêlent les genres, thriller, horreur, parabole sociale, émotion.

Ce qui est caché, refoulé, sort toujours des égouts. Fort et atypique, une explosion critique du système qui creuse les inégalités. Tomber plus bas que terre prendra un autre sens !

La palme d’or rêvée si vous aimez être surpris !