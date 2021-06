Bourreaux ou victimes ?

La racine de la haine ou du racisme serait-ellle due au fait de n'avoir pas pu se raconter, se pardonner?



En tout cas les hommes du film " Des hommes " de lucas BELVAUX nous ramène d'Algérie, des fantomes qui pourrissent leur vie et celle du vivre ensemble.

Eprouvant, mais comment guerir si on ne voit pas le passé ?



Pas de jugement, mais le parcours d'un agneau qui devient un visage de la bêtise, non pour notre mépris mais pour notre compassion.

Une structure en voix off ,fantômatique a laquelle on s'habitue vite et un des beaux retours de Depardieu.