Breaking the waves (2016) de Lars Von Trier - La (dé)mesure de l'amour

"La mesure de l'amour, c'est d'être sans mesure" disait Saint Augustin. De cette définition sublime, on omet souvent de tirer les conséquences logiques et douloureuses qu'illustre à la perfection "Breaking the wave" du réalisateur danois Lars von Trier. Film éminement chrétien, rempli de passion, de souffrance et de mystère, il laisse le spectateur sonné dans tous les sens du terme. Pour en discuter, Laurent Verpoorten accueille Jean-Marc Reichart.