Cangaceros et resistance

Mélange de film western et politique. Le dernier film de MEBDOZA FILHIO "Bacurau", prix du jury à Cannes, est un croisement hybride entre "Les chasses du comte Zaroof " et " Affreux, sales et méchants". Ici les pauvres, les délaissés d'un village rayé de la carte sont les bêtes traquées par le système, les riches envahisseurs. Mais le gibier va résister ! Un brulot contre l'envahisseur : la normalisation économique. Même si un carton indique "dans un futur très proche", espèrons que ce ne sera pas le cas ...