"Cannes 2020" : la liste des films labellisés annoncée ce soir

C’est la bonne nouvelle de la semaine, les salles rouvrent effectivement le 22 juin prochain. Mais qu’allons-nous aller voir et quels films surtout sauront nous redonner l’envie de se réunir à plusieurs, dans une salle obscure, au milieu d’inconnus, masqués de surcroît ? Alors c’est un peu le rôle du festival de Cannes habituellement, de nous mettre en appétit pour l’année à venir, comme peut le faire la carte d’un bon restaurant avant un repas. Et c’est ce qu’on attend ce soir de la part de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure, avec l’annonce de leur programmation spéciale.

On connaît "The French Dispatch", le film de Wes Anderson dont on a déjà parlé ici, confirmé par Thierry Frémaux depuis. Une ode au journalisme français des années 30 paraît-il, avec une sortie prévue le 14 octobre prochain. Pour le reste, on va suivre avec intérêt les films de quelques réalisateurs primés par le jury œcuménique. On ne va pas pouvoir tous les citer mais mentionnons : le film "Un petit fils", de Xavier Beauvois, primé en 2010 pour "Des hommes et des dieux" ; "Arthur Rambo", de Laurent Cantet, primé en 1999 pour "Ressources humaines". Et puis Stéphane Brizé, qui, avec "Pour le meilleur et pour le pire et toujours" avec Vincent Lindon, pourrait venir clore sa trilogie sur les violences dans le monde du travail, après "En guerre" et "La loi du marché", mention spéciale 2015.

Autre réalisateur attendu, Nanni Moretti, il avait reçu le prix du jury œcuménique pour "Mia Madre", et il pourrait être sélectionné cette année pour "Tre Piani" ("Trois étages"), un film sur trois familles bourgeoises un peu désaxées, au sein d’un même immeuble en Italie. Et puis une réalisatrice quand même, Naomi Kawase, dont le film "Les délices de Tokyo" si délicat, va bientôt être programmé sur Arte - on en reparlera. Elle est pressentie cette année pour son film "True Mothers" ("Vraies mères"), centré sur un jeune couple qui face à l’infertilité choisit l’adoption, et sur la mère biologique qui refait irruption dans leur vie, six ans plus tard.

Pour finir, un film qu’on attend avec beaucoup d’impatience. Le film "Soul", des studios Pixar, cinq ans après "Vice versa", prévu pour novembre, et qui nous emmènera au cœur de New-York et du jazz.