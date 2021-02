Capitaines et marins sur grand écran

La mer, source d’imaginaire. Les grandes conquêtes et aventures maritimes ont suscité depuis la naissance du cinéma, l’intérêt des réalisateurs et des scénaristes. Nous partons sur la mer avec des destinées de capitaines et de marins mis en scène avec flamboyance pour le grand écran. Une émission avec un goût d’iode et d’eau salée.