​Catherine Deneuve, l'innatendue, de Jean-Pierre Mocky à Emmanuelle Bercot (2/2)

Et même se boucler et se teindre les cheveux en roux pour incarner « tantine Amanda » dans Agent trouble de Jean-Pierre Mocky, au milieu des paysages de Savoie, comédie policière loufoque où elle s'amuse à devenir une enquêtrice tout droit sortie de l'univers d'Agatha Christie.

A l'opposé, elle interprétera une libraire lyonnaise perdant son fils dans un accident pour Après lui de Gaël Morel en 2007, avant de retrouver Emmanuelle Bercot dans La Tête haute en 2015 pour un nouveau rôle inédit : celui d'une juge pour enfants faisant face à la délinquance juvénile, tourné au Centre pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu. Rôles inattendus et visage insolites de la région lyonnaise sont au menu de ce second volet consacré à la plus étonnante des actrices françaises.