Cette solitude glaciale qui tue

En plus d'être un thriller captivant et étrange " Seules les bêtes " de Dominik MOLL, est un constat terrible sur la solitude. Finalement, les diverses solitudes et frustrations des personnages, créent un pouvoir presque diabolique du mal et arriveront à dévorer les vies. Les humains sont plus seuls que les animaux. Attention espèce en voie de disparition?