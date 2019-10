Chambre 212, pour Sama, Papicha, Joker,

Une émission sous le signe de la folie, celle d’un homme et celles des hommes, de la résistance de jeunes femmes pour sauvegarder leur liberté, du respect de l’autre et de la nature, d’une réflexion sur le couple, autour de Chambre 212, Joker, Pour Sama, Papicha et la fameuse invasion des ours en Sicile