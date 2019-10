Ciné tarn mercredi 9 octobre 2019

SORTIES

"Jocker" Todd Philipps

"Donne moi des ailes" Nicolas Vanier

"Soeurs d'armes" Caroline Fourest

"Chambre 212" Christophe Honoré

"Papicha" Mounia Meddour

DOCUMENTAIRES

"Pour Sama" Waad al Kateah

"Tout est possible" John et Molly Chester

ANIMATIONS

"La fameuse invasion des ours en Sicile" Lorenzo Mattotti

"La grande cavale" Wolfgang Lauenstein

FILMS VUS

"J'irai où tu iras" de et avec Géraldine Nakache: beau duo Nakache Bekhti, Patrick Timsit émouvant, mais ça ne suffit pas faire un bon film

"Chambord" Laurent Charbonnier: très beau documentaire sur ce magnifique château et ses environs

"Atlantique" Mati Diop: original, grand Prix à Cannes, mélange des genres réel et fantastique, à voir

"Alice et le maire" Nicolas Pariser: Bon film excellent Fabrice Luchini et non moins excellente Anaïs Demoustier, très intéressant;

Gaumont Comédie pour les cinéphiles, pour cette semaine du 9 octobre; "Tu mérites un amour" d'Hafsia Herzi

jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h mardi 14h