cinétoil du 14/10

SORTIES

"30 jours max" Tarek Boudali

"Drunk" Thomas Vintenberg

"A dark, dark man" Adilkhan Yerzhanov

"Une promessa" Gianluca et Massimiliano de Serio

"Fin de siècle" Lucia Castro

ANIMATIONS

"Les Troll 2" Walt Dehm

"Calamity, l'enfance de Martha Jane Cannary" Rémi Chayé

FILMS VUS

"Mon grand-père et moi" Til Hill: décevant.

"Lupin III, the first" Takashi Zamazaki: animation agréable, rythmé, et efficace.

"L'enfant rêvé" Raphaël Jacoulot: intéressant, sur le désir de paternité, et de magnifiques vues du Jura.

"Maternal" Maura Delpero: Très beau film sur ce couvent où sont accueillies de jeunes mères célibataires, et d'une jeune religieuse attachante et maternelle, à ne pas rater.

"Yalda, la nuit du pardon" Massoud Bakhshi: film hallucinant sur une émission télévisée grand public qui a pour but d'accorder ou pas le pardon à une jeune femme condamnée à mort.

Le rendez-vous des cinéphiles du Gaumont Comédie: "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz: jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h