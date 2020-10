Cinétoil du 21/10

SORTIES

"Peninsula" Yeon Sang-Ho

"Adieu les cons" de et avec Albert Dupontel

"Poly" Nicolas Vanier

"Michel-Ange" Sergueï Konchalovsky

"Last words" Jonathan Lassiter

ANIMATION

"Petit vampire" Joann Sfar

FILMS VUS

"30 jours max" Tarek Boudali: défilé de blagues de potaches, décevant.

"The good criminal" Mark Williams: Bon thriller qui se laisse voir grâce à la prestation de Liam Neeson

"Drunk" Thomas Vintenberg: film sur l'alcool, sans en faire l'apologie, ode à la vie qui met en garde contre la solitude.

"Calamity, l'enfance de Martha Jane Cannary" Rémi Chayé: très belle animation, à ne pas rater pour tout public.

Quelques nouvelles du Cinemed