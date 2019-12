Cinétoile - 11 décembre 2019 à 19:30

SORTIES

"Une vie cachée" Terence Malik

"Jeune Juliette" Anne Emond

"Black Chrismas" Sophia Takal (horreur)

"Le choix d'Ali" Lukas Abdul

"La vie invisible d'Euridice Gusmao" Karim Aïmouz

"Les envoûtés" Pascal Bonitzer

"Lola vers la mer" Laurent Micheli

"Docteur?" Tristan Séguéla

"Freedom" Roth Rathjen (Prix du jury oecuménique à Berlin

"Lillian" Andreas Horvath

DOCUMENTAIRE

"Pahokee, une jeunesse américaine" Patrick Bresnan le film des cinéphiles au Gaumont Comédie: "Un monde plus grand" de Fabienne Berthaud

ANIMATION

"Le cristal magique" Regina Welter

FILMS VUS

"It must be heaven" Elia Suleiman: hilarant, prix spécial à Cannes, à voir

"Brooklyn affairs" de et avec Edouard Norton; bon film, polar noir réussi

"Seules les bêtes" Dominik Moll: bizarre, difficile à suivre mais beau portrait de la misère sociale qui tente de se redresser

"le voyage du Prince" Jean François Laguionie: superbe fable, récit philosophique et politique, à ne pas rater;

"Le meilleur reste à venir" Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière: bon divertissement