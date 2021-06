Cinétoile - 16 juin 2021 à 19:30

SORTIES

"Un homme en colère" Guy Ritchie

"Sans un bruit 2" John Krasinski -12 ans

"Médecin de nuit" Elie Wajeman

"Un tour chez ma fille" Eric Lavaine

"5ème set" Quentin Reynaud

"Les 2 Alfred" De et avec Bruno Podalydès

"L'un des notres" Thomas Bezucha

"16 printemps" Suzanne Lindon

"Sound of metal" Darius Marder

ANIMATION DOCUMENTAIRE

"Bienvenue chez les Loud" "Crock of gold" Julien Temple

""Josée, le tigre et les poissons" Kotaro Tamura

FILMS VUS

"Le discours" Laurent Tirard: Film réussi, malgré de longs monologues

"Nomadland" Chloé Zhao: Une Amérique peu connue, les petites gens, marasme économique et une magnifique Francès Mc Dormand, à ne pas rater.

"200 mètres" Ameen Nayfeh: Intéressant, sur la vie de chaque côté du mur construit entre Israël et la Palestine

"L'oubli que nous serons" Fernando Trueba: excellent film, biopic, du Dr. Hector Abad Gomez, humaniste, assassiné à Medellin en 87. Très beau portrait d'un homme exceptionnel.

Les cinéphiles du Gaumont Comédie: semaine du 16 juin: "Drunk" Thomas Vinterberg: Jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 16h