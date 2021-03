Cinétoile - 24 mars 2021 à 19:30

3 FILMS RETENUS

"Mank" David Fincher

"Nomadland" Chloé Zhao

"The father" Florian Zeller

3 REALISATEURS RETENUS

Thomas Vintenberg pour "Drunk"

David Fincher pour "Mank"

Chloé Zhao pour "Nomadland

3 ACTRICES

Viola Davis dans "Le blues de Ma Rainey"

Francès McDormand dans "Nomadland"

Andra Day dans le biopic sur Billie Holiday

3 ACTEURS

Chadewick Boseman dans "Le blues de Ma Rainey" décédé en aout dernier à 43 ans.

Anthony Hopkins dans "The father"

Gary Oldman dans " Mank"

Les Oscars auront lieu le 25 avril prochain à Los Angelès

