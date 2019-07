Cinétoile du mercredi 03 juillet 2019

SORTIES

"Superman, far from home" Jon Watts

"Affreux et méchants" Cosimo Gomez

"Yesterday" Danny Boyle

"Pauvre Georges" Claire Devers

"Ibiza" Aranud Lemort

"Rojo" Benjamin Naishtat

"So long my son" Wang Xiaoshuai

"Quand on crie au loup" Marilou Berry

ANIMATION

"Manou, l'école des goélands" Christian Haas

DICUMENTAIRE

"La grande messe" Meryl Fortunat-Rossi

FILMS VUS

"Yves" Benoit Forgeard: surréaliste, intéressant, sur l'intelligene artificielle et sa démesure

"Made in China" Julien Abraham: belle comédie à voir en famille sur la communauté asiatique

"Le femme de mon frère" Monia Chokri: fatiguant tant les dialogues sont speedés, dommage

"Toy Story 4" Josh Cooley: divertissement haut de gamme que nous retrouvons avec plaisir

"Teen Spirit" Max Minghella: belle prestation d'Elle Fanning sur un sujet déjà traité plusieurs fois

Gaumont cinéphiles de juillet, semaine du 3 : "Parasite" de Bong Joon Ho: jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h venez nombreux!