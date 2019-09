Cinétoile du mercredi 11 septembre 2019

SORTIES

"Ca, 2" Andy Muschietti

"Music of my life" Gurinder Chadha

"Tu mérites un amour" Hafsia Herzi

"Mjolk, la guerre du lait" Grimur Hakonarsson

"Jeanne" Bruno Dumont

"Deux moi" Cédric Klapisch

ANIMATIONS

"Un petit air de famille" 5 courts sur le thème de la famille

"Le mystère des pingouins" Hiroyasy Ishida

DOCUMENTAIRE

"Une joie secrète" Jérôme Cassou

FILMS VUS

"Le mariage de Verida" Michela Occhipinti: intéressant et instructif, le" gavage" des jeunes femmes qui vont se marier en Mauritanie, coutume qui perdure

"Fourmi" Julien Rappeneau: regard chaleureux sur la France profonde avec François Damiens, attendrissant.

"Les hirondelles de Kaboul" Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mevellec: un peu superficiel, mais courageux

"Fête de famille" Cédric Kahn: scénario conventionnel, bon casting, réunion de famille qui tourne au vinaigre ....

Palmarès de la Mostra de Venise

Cinéphiles du Gaumont Comédie: semaine du 11 septembre: "Une grande fille" de Kantemir Balagov en VO : jeudi 16h, dimanche 19h45, lundi 18h et mardi 14h