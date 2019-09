Cinétoile du mercredi 4 septembre 2019

SORTIES

"Le mariage de Verida" Michela Occhipinti

"Andy" Julien Weill

"Fête de famille" Cédric Kahn

"Fourmi" Julien Rappeneau

"Liberté" Albert Serra

"Inséparables" Varante Soudjian

"Viendra le feu" Olivier Laxe

ANIMATION

"Les hirondelles de Kaboul" Zabou Breitman

FILMS VUS

"Une fille facile" Rebecca Zlotowski: rien de très transcendant, ni de nouveau sous le soleil de Cannes

"Le roi Lion" Jon Favreau: Magnifique, plus vrai que nature, à voir

"La chute du Président" Ric Roman Waugh: d'excellents acteurs pour un film très moyen

"La vie scolaire" Grand Corps Malade et Mehdi Idir: réaliste, amusant, peut se voir en famille

"Once upon a time in Hollywood" Quentin Tarantino: Drôle, imprévisible, un peu gore sur la fin.... du Tarantino!

Quelques mots sur les festivals d'Angoulême et de Deauville