Créer c'est prendre en otage!

SIBYL, le 3ème film de Justine TRIET aurait pu obtenir à Cannes le prix du scénario, de la mise en scène ou de l’interprétation pour Virginie EFIRA.

Voilà un film maitrisé, ou une psy se remet à écrire en se servant de l'histoire de sa patiente. Celle-ci, loin de toute déontologie, va l'entrainer dans un jeu de manipulations et de sauvetage feint ou réels. A nous de décider.

Dans cette belle construction, ou créer c'est à la fois voler l'histoire personnelle, ou se laisser manipuler, qui sait?

Un film d’auteur, très bien dirigé, ou plane l'ombre de Bergman, Hitchcock et Rossellini pour Stromboli. Thérapie et art, accouchement, délivrance et addiction.

Jamais lourd, une grande réalisatrice à suivre.