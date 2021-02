The Da Vinci code (2006) de Ron Howard - Quand le film est pire que le roman ..

En 2003, l'auteur américain Dan Brown publie The Da Vinci Code. Cet ouvrage, qui mélange symbolisme de pacotille et critique de l'Eglise catholique peut sans doute être considéré comme le premier roman conspirationniste à succès. Il se vendra en effet à plus de 80 millions d'exemplaires. Mais Ron Howard, le réalisateur qui en assurera l'adaptation en 2006, est-il parvenu à rendre cette marmelade plus digeste ?