David et Goliath

Les eaux noires "Dark Waters" de Todd Haynes, se sont les eaux des grandes firmes qui cachent les produits chimiques sous des couverts de progrès.

Ici l’itinéraire sur 20 ans, d’un avocat qui va attaquer DUPONT et gagner, notamment autour du téflon. Haletant thriller classique et redoutable et surtout un hymne à ne pas baisser les bras.

Quel monde laissons-nous ?

Efficaces mais à faire peur.