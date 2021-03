Décès de Bertrand Tavernier : réécoutez le plus lyonnais des cinéastes

C'est un grand Monsieur du cinéma qui s'en est allé : Bertrand Tavernier est mort ce jeudi 25 mars 2021 à Sainte-Maxime (Var) à l'âge de 79 ans. Né à Lyon, ce passionné de cinéma américain avait tout de même gardé un lien très fort avec sa ville natale, berceau du cinéma : son premier long-métrage L’horloger de Saint-Paul y avait été tourné. Le cinéaste était également à l'origine de l'Institut Lumière, qu'il présidait depuis sa création en 1982, et du Festival du même nom.



En octobre 2018, pour la 10e édition du Festival Lumière, Bertrand Tavernier avait été l'invité du 18/19 régional. Bertrand Tavernier racontait sa fierté d'en avoir fait un rendez-vous populaire, au micro de Jean-Baptiste Cocagne :

Sur Twitter, l'Institut Lumière a exprimé sa tristesse et sa douleur :

Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier. pic.twitter.com/apVuXzYgmS

— Institut Lumière (@InstitutLumiere) March 25, 2021