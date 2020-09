Défendre les droits et la dignité des enfants: des cinéastes s'engagent

Depuis sa création, il y a 10 ans, le Bureau international catholique de l'enfance (Bice) agit partout dans le monde pour défendre les droits de l'enfant. L'ONG organise notamment deux festivals dont RCF est partenaire et où sont présentées de véritables pépites cinématographiques qui racontent des histoires d'enfants : un festival de films documentaires sur les droits de l'enfant, à découvrir sur internet, et le festival Enfances dans le monde, dont la dixième édition aura lieu à Paris les 26 et 27 novembre prochains. Une manière de sensibiliser les adultes à la situation des enfants en faisant appel au regard de cinéastes.

JE PENSE DONC J'AGIS - Nouveauté de la rentrée, "Je pense donc j'agis" est une émission interactive qui invite à la réflexion et à l’action. Les auditeurs peuvent participer à l'émission, proposer leur témoignage ou poser leurs questions.

> Intervenez en direct à l'antenne au 04.72.38.20.23 ou écrivez-nous à : direct@rcf.fr

les enfants ont des droits

"Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." (Mt 25, 40) On connaît tous cette phrase de l'Évangile : c'est fort de cette parole que le Bice s'investit pour faire entendre la voix des enfants. Défendre les enfants parce qu'ils n'ont que peu de moyens de se faire entendre, parce que ce sont les plus fragiles d'entre nous et parce que l'avenir de la société dépend de leurs bonnes conditions de vie.

Les droits des enfant sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'ONU en 1989, mais pas par les États-Unis, où l'on peut exécuter un mineur. Ce pays n'est cependant pas le seul à mépriser les plus jeunes. Partout dans le monde, les droits des enfants sont bafoués. C'est ce que montre - et dénonce - le festival Enfances dans le monde, qui en est à sa dixième édition.

le cinéma pour interpeller les adultes

Le festival Enfances dans le monde met en lumière des films tournés à hauteur d'enfant, qui sont autant d'histoires pour raconter la vie des enfants à travers le monde. Et montrer comment partout sur la planète, des tout-petits, des garçons et des filles voient leur vie brisée par la pauvreté, la guerre, l'exil, le travail forcé, l'exploitation et le refus de leur reconnaître leur droit à l'éducation mais aussi aux jeux.

Nous adultes, avons la responsabilité de les faire grandir dans un monde de paix : c'est pour interpeller les adultes d'aujourd'hui et ceux de demain que des réalisateurs prennent leur caméra pour montrer la vie des enfants dans ce qu'elle a de plus beau mais aussi de plus dur.

les Deux festivals du Bice

Du 31 août au 27 septembre, le Bice organise un festival en ligne de films documentaires sur les droits de l'enfant. Tous les films sont à découvrir sur internet et accessibles gratuitement jusqu'au 27 septembre, il suffit de s'inscrire. Le festival Enfances dans le monde, lui, existe depuis 10 ans. Et doit beaucoup à l'engagement de sa programmatrice, Pascale Kramer, qui ne se lasse pas de rechercher des "pépites" à proposer au grand public.