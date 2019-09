Derniers plans

Tout en délicatesse et en subtilité, le cinéma d’Ira SACHS, comme celui d’Ozu, évoque la fragilité de la vie, de l’amour, du quotidien et de la valeur des êtres et des choses. Le new yorkais a installé sa caméra au Portugal, autour d’Isabelle HUPPERT et d’un casting américano – européen.

« FRANKIE » n’est déjà plus complètement là car la star se sait condamnée par la maladie. Dans un cadre magnifique, cette présence qui se prépare à ne plus être là, magnifiée par le jeu d’HUPPERT, va comme un appel d’air, révéler, absorber toutes les blessures, les maladresses, mais aussi l’amour que lui porte ses proches ou simples collaborateurs.

Comme quand le soleil décline, une étrange lumière nous prépare à la nuit, avec mélancolie mais aussi une propension aux vérités qui font mouche.

Subtil et qui vous laisse un arrière-gout de paradis perdu. Les plus beaux, disait PROUST.

Un grand auteur à découvrir