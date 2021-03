Des films britanniques à revoir : la bataille d'Angleterre

Les verbes en ing c'est galère... Les verbes irréguliers aussi... Alors ce mardi, Graffiti réconcilie tous ses auditeurs avec l'anglais, ce peuple,, cette culture : 4 films de l'Empire cinématographique britannique, remis en avant par toute la troupe réunie, Nicolas, Thomas, Marianne et Romaric, une filmographie complète et large pour replonger dans la Manche (attention, c'est une métaphore ! )



La filmographie de la semaine :

Sunshine (Danny Boyle, 2007) , Le messager (Joseph Losey , 1971) , Ne vous retournez pas ( Nicolas Roeg, 1974) et Elephant (alan Clarke, 1989)