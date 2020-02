"Des Hommes" à la Prison des Baumettes et des films pour les enfants

Adrien, acteur d'une vingtaine d'années, a connu la gloire, le travail et l'argent avant d'être majeur. Tout s'est arrêté il y a bien longtemps et le monde autour de lui se dérègle petit à petit. Il est rattrapé par les impôts, doit retourner vivre chez ses parents, s'éprend d'une très jeune fille et qu'il n'arrive pas à la désirer.