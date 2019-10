Des idées et des mots !

« Alice et le Maire » voilà un joli conte porté par deux acteurs émouvants, Fabrice Luchini et Anaïs Demoutier. Le cinéma français redonnerait- il le goût de s’investir dans le social et politique?

Dans ce conte ou une jeune sans idéal, ni passion est embauchée pour donner des idées à un vieil éléphant, c’est surtout la relation des deux qui va être attachante.

Et une question à faire frémir : avoir la parole a t’il supplanté le fait d’avoir des projets ? Un bel état actuel, ni caricatural, ni grossier, Rohmerien