Deux films originaux

Deux ré-éditions de films originaux et qui marquent encore.



PHASE 4 l'unique film de Saul BASS qui pose le regard sur la place de l'homme au milieu des espèces de la nature, déjà écologiste et alarmiste, des fourmis et des hommes.



DE SANG FROID de Richard Brooks qui a fondé le style " true crime " oeuvre sombre et pionnière sur la violence sans cause, portrait d'une Amérique traumatisée en 1959 par un faits divers.



Depuis deux ans les plates-formes ne cessent d'en proposer, redécouvrez ce film.