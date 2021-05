The Dissident (2020) et Eiffel (2021)

C'est deux films que nous présente aujourd'hui Eliane:



-The Dissident est un film documentaire américain de 2020 réalisé et produit par Bryan Fogel. Il suit l'assassinat de Jamal Khashoggi et les efforts de l'Arabie saoudite pour contrôler la dissidence internationale.



-Eiffel (2021): Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule le jour où il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours.