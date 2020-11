Emiision 101120

Sean Connery, la légende, la classe éternelle et le slip cartouchière de Zardoz... Au-delà des apparences, de James Bond aux films moins exposés, que retenir de l'immense carrière de l'acteur écossais, disparu à 90 ans?



On revient dans cette première de deux émissions sur le Bond côté du mythe, avec toute l'équipe : Romaric, Thomas et Matthieu, après un entretien réalisé avec notre invité de la semaine, le comédien orléanais Mikael Buxton!