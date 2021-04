Emission du 20 avril 2021

Une semaine après avoir présenté un super-héros français, le garde républicain, nous partons modestement à la recherche du Batman français à adapter au cinéma!

Est-ce que ce sera Fantax, le héros masqué crée par Pierre Mouchot en 1946, dont nous parle Tanguy, son petit-fils après l'avoir réédité en 2009 ?

Est-ce que ce sera l'intrépide, imaginé dans l'esprit d'un jeune garçon âgé de 7 ans, qui deviendra Marcus, l'idole de tous fans de jeux vidéos?

