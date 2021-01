Emission du mercredi 06 janvier 2021

La famille BRASSEUR, Pierre, Claude et Alexandre

Quelques films qui ont fait la réputation de Claude Brasseur décédé le 22 décembre dernier

"La boum" en 580 de Pinoteau avec Sophie Marceau

"La crime" de 82 de Philippe Labro avec Trintignant, Brialy, Robret Hirsch

"Guy de Maupassant" en 82 de Julien Drach

"Les loups entre eux" de 85 de José Giovanni

"Camping" 2006 Fabien Onteniente

"L'étudiante et M. Henri" 2015 d'Yvan Caldérac

"Tout le monde debout" 2018 de et avec Franck Dubosc

A la TV: "Rouletabille" et "Vidocq"

Robert Hossein, né Abraham Hosseinoff, décédé ce 31 décembre

Homme de cinéma et de théâtre.

"Du rififi chez les hommes" Jules Dassin

"Toi le venin" de lui même

"le repos du guerrier" et "Le vice et la vertu" de Roger Vadim

"Les Angéliques" Bernard Borderie (4)

"Les misérables" de lui même

Converti au catholicisme, il réalise: "Jésus était son nom", "Jésus et la résurrection" et "Une femme nommée Marie"

BONNE ANNEE A VOUS TOUS, AUDITEURS DE RCF MAGUELONE HERAULT