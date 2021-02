Emission du mercredi 10 fevrier 2021

FILMS CHOISIS

"Le magicien d'Oz" Victor Flemming

"Un américain à Paris" Vincente Minelli

"Chantons sous la pluie" Stanley Donen

"West side story" Jérôme Robbins et Robert Wise

"Mary Poppins" Robert Stevenson

"My fair lady" Georges Cukor

"Cabaret" Bob Fosse

"Grease" Randal Kleiser

"Hair" Milos Forman

"Dirty dancing" Emile Ardolino

"Moulin rouge" Baz Luhrmann

"Chicago" Rob Marshall

"La la land" Damien Chazelle

"A star is born" De et avec Bradley Cooper

"Bohemian rhapsody" Brian Singer et Dexter Fletcher

