Emission du mercredi 10 mars 2021

FILMS SUR LE SUJET

"Autant en emporte le vent" Victor Fleming d'après Margaret Mitchell

"Le magicien d'Oz" Victor Fleming d'après Lyman Franck Baum

"Madame Bovary" Vincente Minelli d'après Gustave Flaubert

"Le rouge et le noir" Claude Autant_Lara d'après Stendhal

"J'irai cracher sur vos tombes" Michel Gast d'après Boris Vian

"Le Grand Meaulnes" Jean Gabriel Albicocco d'après Alain Fournier

"Barry Lindon" Stanley Kubrick d'après William Thackeray

"Les liaisons dangereuses" Stephen Frears d'après Pierre de Laclos

"Cyrano de Bergerac" Jean Paul Rappeneau d'après Rdmond Rostand

"Roméo et Juliette" Baz Luhrmann d'après Shakespeare

"Anna Karenine" Joe Wright d'après Tolstoï

"L'écume des jours" Michel Gondry d'après Boris Vian

"Les misérables" Jean Paul Le Chanois d'après Victor Hugo

"Le docteur Jivago" David Lean d'après Boris Pasternak

"Au nom de la rose" Jean Jacques Annaud d'après Umberto Eco

"Le parrain" Francis Ford Coppola d'après Mario Puzo

"Jurassic park" Steven Speilberg d'après Michael Crichton

"Harry Potter" Chris Columbus et plus... d'après J.K. Rowling

"Le seigneur des anneaux" Pater Jackson et plus.... d'après Tolkien

