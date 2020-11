Emission du mercredi 11 novembre 2020

FILMS SELECTIONNES

"A l'Ouest rien de nouveau" Lewis Milestone 1930

"La grande illusion" Jean Renoir 1937

"Les sentiers de la gloire" Stanley Kubrick 1957

"Le crépuscule des aigles" John Guillermin 1966

"Capitaine Conan" Bertrand Tavernier 1996

"Un long dimanche de fiançailles" Jean Pierre Jeunet 2004

"Joyeux Noël" Christian Carion 2005

"Cheval de guerre" Steven Spielberg 2011

"Les gardiennes" Xavier Beauvois

"Au revoir là-haut" de et avec Albert Dupontel 2017

"1917" Sam Mendès 2020

A LA TELEVISION

"Casino Royale" Martin Campbell dimanche 15 novembre à 21h05 avec Daniel craig et Eva Green, suivi du film "Panic" de David Fincher avec Jodie Foster F2

Dimanche 15 également un documentaire sur France 4 "Apocalypse" sur la guerre de 14- 18

Lundi 16 F 3 diffuse à 21h un documentaire de Camille Juza : "de Gaulle, bâtisseur"

mercredi 18 à 21h05' F2 vous propose un téléfilm sur la maltraitance infantile signé Eléonre Faucher avec Isabelle Carré: "La maladroite", ce téléfilm remarquable sera suivi d'un documentaire "bouche cousue", sur la même sujet.

Enfin, pour ceux d'entre vous qui dispose d'un replay; la série française " De Gaulle, l'éclat et le secret", à ne pas rater