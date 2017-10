Emission du Mercredi 11 octobre à 20h

SORTIES

"Kingsman, le cercle d'or" de Matthew Vaugh

"Detroit" de Kathryn Bigelow

"L'atelier" de Laurent Cantet

"L'école buissonnière" de Nicolas Vanier

"Numéro une" de Tonie Marshall

ANIMATIONS

"Lego Ninjago, le film" de Charlie Beau

"La passion Van Gogh" de Dorota Kobiela et Hugh Welchman

DOCUMENTAIRES

"A l'ouest du Jourdain" d'Amos Gitaï

"La quête" d'Alain Ducasse

FILMS VUS

"Téhéran tabou" d'Ali Soozandeh: très intéressant,film poétique et intime à la fois, sur les conditions de vie en Iran

"Coexister" de et avec Fabrice Eboué: Grinçant, décapant, et intéressant, mais surtout très drôle, à voir.

"Confident royal" de Stephen Frears: film historique qui brosse une satire de la classe dirigeante anglaise engoncée dans les préjugés de race et de religion.

"Blade runner 2049" de Denis Villeneuve:Décors, costumes, voitures volantes tout est somptueux, un peu lent, mais bonne suite du film de Ridley Scott.