Emission du mercredi 12 février 2020

SORTIES

"Un divan à Tunis" Manele Labidi Labbé

"La fille au bracelet" Stéphane Demoustier

"Le prince oublié" Michel Hazanavicius

"Nighmare Island" Jeff Wadlow

"Queen & Slim" Melina Matsoukas

"Tu mourras à 20 ans" Amjad Abou Alala

"Deux" Filippo Meneghetti

"Le tango de satan" Bela Tarr en 3 parties

ANIMATIONS

"Chats par ci, chats par là" Fabrice Luang Vije

"Les incognitos" Troy Quayne

FILMS VUS

"Je suis là" Eric Lartigau: confus, mais très bien interprété par Alain Chabat

"La dernière vie de Simon" Léo Karmann: film audacieux qui mélange fantastique et romantisme, à voir parce que novateur et bien ficelé

"The gentlemen" Guy Ritchie: très bon film à voir

Kirk Douglas et les Oscars 2020

Les rendez vous cinéphiles du Gaumont Comédie; "Le lac des oies sauvages" Diao Yinan

Jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h