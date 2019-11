Emission du mercredi 13 novembre 2019

SORTIES

"J'accuse" de Roman Polanski

"Le Mans 66" James Mangold

"Noura Rêve" Hinde Boujemaa

"Koko-di, Koko-da" Johaness Nyholm

"Little Joe" Jessica Hausner

DOCUMENTAIRE

"Rendre la justice" Robert Salis

ANIMATION

"Zibilla ou la vie zébrée"

FILMS VUS

"La belle époque" Nicolas Bedos: Il est beaucoup question de nostalgie, de l'usure du temps, mais cela reste une bonne comédie

"Vitis prohibita" Stephan Balay: 5 cépages maudits remis à l'honneur par quelques viticulteurs

"Place des Victoires" Yoann Guillouziouc: bonne série B

"Adults in the room" de Costa Gavras: la crise monétaire grecque, tragédie politique et ode à la résistance d'un peuple

Les cinéphiles au Gaumont comédie: "Pour Sama" de Waad Al Kateab : une jeune femme syrienne vit à Alep quand la guerre éclate en 2011, que faire ? partir et protéger leur fille Sama ou rester et résister?

Jeudi 16h, dimanche 19h30 avec débat, lundi 18h et mardi 14h