Emission du mercredi 15 janvier 2020

SORTIES

"The grudge"Nicolas Pesce

"1917" Sam Mendès

"Selfie" Vianney Lebasque

"Douze mille" Nadège Trebal

"3 aventures de Brooke" Yuan Qing

"Je ne rêve que de vous" Laurent Heynemann

"Une belle équipe" Mohamed Hamidi

"L'Apollon de Gaza" Nicolas Wadimoff

"Swallow" Carlo Mirabella Davis

DOCUMENTAIRES

"Marche avec les loups" Jean Michel Bertrand

"Système K" Renaud Barret

FILMS VUS

"Les siffleurs" Corneliu Porumboiu: film à tiroirs, un peu compliqué, décevant

"Sol" Jézabel Marquès: belle comédie dramatique qui oscille entre rires et émotion

"Les enfants du temps" Makoto Shinkaï: animation parfaite, magnifique, un peu long

"Un vrai bonhomme" Benjamin Parent: bien écrit, émouvant, sur le deuil, l'amour et l'adolescence à voir.

Les Oscars 2020

Les cinéphiles du Gaumont Comédie: "une vie cachée" de Terrence Malik (à voir)

Jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h