Emission du mercredi 16 octobre 2019

SORTIES

"Matthias et Maxime" de et avec Xavier Dolan

"Maléfique, le pouvoir du mal" Joachim Ronning

"Fahim" Pierre-François Martin Laval

"La vérité si je mens, le début" Michel Munz

"Camille" Boris Lojkine

"Martin Eden" Pietro Marcello

"L'angle mort" Patrick Mario Bernard

ANIMATIONS

"Shaun le mouton, le film, la ferme contre attaque" Richard Phelan et Will Becher

"Loups, tendres et loufoques" Arnaud Demuynck

"Angry birds, copains comme cochons" Thurop Van Orman

FILMS VUS

"Donne-moi des ailes" Nicolas Vanier: très scolaire, doté de bons sentiments, de belles images, à voir en famille

"Papicha" Mounia Meddour: Film puissant, sur les années noires en Algérie et le combat des jeunes pour plus de liberté

"Chambre 212" Christophe Honoré: comédie douce - amère

"Soeurs d'armes" Caroline Fourest: film d'action politique, des femmes se battent contre Daesch, impressionnant

"Joker" Todd Philipps: la transformation d'Arthur Fleck en psychopathe, excellent Joaquin Phoenix

les cinéphiles du Gaumont Comédie: "Ceux qui travaillent" Antoine Russback avec Olivier Gourmet

jeudi 16h, dimanche 20h, lundi 18h et mardi 14h